Conte: “Io voglio creare qualcosa di importante. Ho parlato duro perché…”

Intervenuto in conferenza stampa dopo la vittoria per 4-0 sul Leeds, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato così della gara e delle sue recenti dichiarazioni: "Oggi abbiamo giocato davvero una bella partita, un buon calcio. Quello che volevo vedere oggi era lo spirito giusto, il carattere giusto per lottare e vincere duelli, contro una squadra che in questa situazione è maestra. Volevo una risposta non solo sugli aspetti calcistici ma anche su questi aspetti secondo me molto importanti.