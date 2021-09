Conte, pronto il debutto su Sky: per la prima gara postazione speciale

L'ex allenatore dell'Inter sarà in tv a commentare la Champions League ma non sarà negli studi di Rogoredo a Milano per la prima gara

Eva A. Provenzano

C'è grande curiosità attorno al suo nuovo ruolo. Antonio Conte ha lasciato l'Inter dopo la conquista dello scudetto e di recente ha stretto un accordo da 'special guest' con Skysport. In alcune serate di Champions League farà la sua comparsa, e dirà la sua, sul canale satellitare. L'esordio domani sera ma non sarà negli studi dedicati al torneo in diretta da Milano.

Il tecnico sarà ad Anfield per la sfida tra Liverpool e Milan. Sarà nello studio allestito appositamente per la gara. Questa sera intanto si è goduto la città come può fare difficilmente quando va in trasferta per lavoro, ha spiegato Di Marzio in collegamento dalle strade della città. Nelle prossime ore vedrà anche il museo dedicato ai Beatles.

(Fonte: SS24)