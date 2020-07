TS – Inter, due motivi dietro l’esclusione di Eriksen: Conte vuole delegittimare il mercato e spiegare…

Fanno discutere le scelte iniziali di Antonio Conte in occasione della sfida interna contro il Torino, vinta in rimonta grazie alle reti di Young, Godin e Lautaro Martinez. Tuttosport spiega la decisione del tecnico dell’Inter di escludere dal primo minuto Eriksen, Skriniar e Candreva:

“Cambi? Clamorosi quelli di Conte, perché diretti in parte al campo e in parte alla società: l’esclusione di Eriksen per far giocare il “vecchietto” Borja Valero non può che essere l’ennesimo capitolo del libro che il tecnico sta scrivendo da diverse settimane e che prevede la delegittimazione di gran parte del mercato per provare a spiegare una stagione al momento ancora sospesa nel giudizio definitivo. Assolutamente più logiche, invece, le altre due bocciature: quella di Skriniar in difesa, figlia delle scadenti prestazioni dello slovacco, e quella di Candreva, seppur il migliore a Verona, figlia invece della carta d’identità“.