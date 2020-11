Ospite di Tiki Taka, in collegamento da casa, De Zerbi – allenatore del Sassuolo – prossimo rivale dell’Inter in campionato. A lui Chiambretti ha chiesto: “Il fatto che Conte incassi 12 mln all’anno pesa sul giudizio che stampa e tifosi hanno di lui?”. «Beh sicuro – ha risposto il tecnico neroverde – ma i soldi non li regala nessuno. Se glieli hanno dati è perché se li è meritati e la storia lo dice».

(Fonte: Tiki Taka)