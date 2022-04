Conte sistema pure la dieta di Kulusevski. E un pensierino va a Lukaku

L'allenatore del Tottenham non si lascia sfuggire niente e ha tolto dalla dieta del giocatore alcuni cibi come spiegano in Inghilterra

Eva A. Provenzano

Conte, all'arrivo di Kulusevski a gennaio, ha dichiarato di averlo voluto anche all'epoca dell'Intere che Paratici glielo aveva strappato con la Juventus come aveva tentato di fare con Lukaku. A proposito dei due calciatori in Inghilterra li accostano perché questa volta l'allenatore ha messo nel mirino il centrocampista, come aveva fatto con il belga. In che senso? All'Inter si era parlato tanto della dieta ferrea a cui l'attaccante era stato costretto dall'allora allenatore nerazzurro. E stavolta invece è toccato allo svedese. Anche lui ha avuto il divieto su alcuni cibi che consumava abitualmente.

A Conte non sfugge nulla e non lascia mai nulla al caso. Neanche le voci sull'addio al Chelsea del suo pupillo gli saranno sfuggite. Tanto che si ipotizza che se dovesse andar via Kane dal Tottenham lui andrebbe dritto dritto su Romelu. Il suo Romelu che da quando non è più con lui sembra essersi smarrito.

(Fonte: mirror.co.uk)