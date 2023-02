Dolori addominali per Conte, intervento per asportazione cistifellea: la nota Tottenham

Con un comunicato ufficiale, il Tottenham ha reso noto che Antonio Conte ha subìto un intervenuto per l'asportazione della cistifellea

Con un comunicato ufficiale, il Tottenham ha reso noto che Antonio Conte, manager degli Spurs ed ex allenatore dell'Inter, ha subìto un intervenuto chirurgico per l'asportazione della cistifellea in seguito a forti dolori addominali. Ecco la nota del club inglese: