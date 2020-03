Inter, quale gara prepari? Conte ha rimesso nel cassetto il dossier Sassuolo

Mai come ora all’Inter tocca pensare a una partita alla volta, anche perché ancora non è del tutto chiaro quale sarà il prossimo avversario dei nerazzurri. “In questa particolare situazione con un calendario ballerino, è diventata anche un’esigenza. Una scelta obbligata che è al tempo stesso un problema non da poco per gestire preparazione, eventuali rotazioni, allenamenti. Quando è tornata ad allenarsi ieri mattina l’Inter aveva un paio di certezze e un punto interrogativo, quello della gara del prossimo weekend. Ora ha preso forma la sfida alla Juve, a Torino lunedì. Manca solo l’ufficialità: le varie virate degli ultimi giorni inviterebbero alla prudenza, ma è probabile che il dossier Sassuolo sia già stato rimesso nel cassetto. E che sia iniziata la preparazione psicologica a otto giorni potenzialmente di fuoco”, si legge su La Gazzetta dello Sport.