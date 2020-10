TS – Inter, la formazione anti-Milan è praticamente fatta: solo due dubbi per Conte

Le numerose assenze tra Covid-19 e squalifiche non mettono Antonio Conte di fronte a grandi dubbi in vista del derby in programma sabato contro il Milan di Stefano Pioli a San Siro alle 18:00. Per il tecnico dell’Inter solo due dubbi a cinque giorni dalla stracittadina.

Per Tuttosport, la formazione anti-Diavolo è praticamente fatta: davanti ad Handanovic, il trio difensivo sarà formato da D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Hakimi, Barella e Vidal sono certi di un posto, mentre le altre due maglie se le giocano Brozovic e Eriksen al centro e Perisic e Darmian a sinistra. In avanti confermata la coppia formata da Lukaku e Lautaro, con Sanchez pronto a subentrare a gara in corso.