GdS – Inter, la probabile anti-Bayer Leverkusen: resta un solo dubbio per Conte

Squadra che vince non si cambia: è questo il motto per l’Inter di Antonio Conte in vista dei quarti di finale contro il Bayer Leverkusen. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, la rifinitura ha confermato le impressioni degli ultimi giorni in merito alla formazione che dovrebbe essere la stessa vista contro il Getafe. In porta ci sarà Handanovic mentre nella difesa a 3 toccherà ancora a Godin, De Vrij e Bastoni, con Skriniar in panchina. A centrocampo Barella, Brozovic e Gagliardini sono certi di una maglia da titolare, Young agirà a sinistra mentre c’è un dubbio a destra, con D’Ambrosio favorito su Candreva mentre anche Moses scalpita e spera di avere chance. Davanti, ovviamente, spazio alla coppia Lukaku-Lautaro mentre Sanchez ed Eriksen partiranno dalla panchina.