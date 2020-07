“Conte conta: obiettivo -3. Sempre Dzeko nel destino. Oggi Roma-Inter“. Fra sogni scudetto e intrecci di mercato che hanno come nome in primo piano Edin Dzeko, l’Inter si prepara ad affrontare la Roma in una sfida cruciale per il campionato dei nerazzurri. Questo il titolo della Gazzetta Sportiva.

(Fonte: Gazzetta dello Sport)