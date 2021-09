Conte: “Europa League importante. Finale con l’Inter? Dopo il campionato…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Antonio Conte ha parlato così dell'importanza dell'Europa League, tornando sull'esperienza con l'Inter

"L'Europa League è una competizione importante, una squadra italiana non la vince da tanto tempo. Dopo la fase a gironi, l'aria diventa più calda. E' giusto che il Napoli, che sta facendo le cose giuste e nella giusta maniera, avendo un'ottima rosa, affronti l'impegno per bene".

"Siamo riusciti ad arrivare in finale, abbiamo finito il campionato e poi la fase finale di Germania. Il campionato era finito, abbiamo avuto più tempo per dedicarci ad ogni partita. Gestione del doppio impegno? Ai sedicesimi e agli ottavi di solito riesci a gestire bene. Vincere l'Europa League ti spalanca le porte della Champions, della Supercoppa. Ci sono cicli partiti dall'Europa League come l'Atletico Madrid".