TS – Conte e l’eredità della prima Juve: Inter, più qualità e meno pressing

Il quotidiano sportivo confronta la prima Juve di Conte con l'Inter del tecnico nerazzurro: ecco tutte le novità e i punti in comune

Tre centrali come Barzagli, Bonucci e Chiellini; Pirlo in regia con due mezzali come Marchisio e Vidal in copertura e pronte a sfruttare gli inserimenti; due laterali di grande dinamismo e due punte molto vicine. Era questa l'idea tattica su cui si è basato l'attuale allenatore nerazzurro per costruire la sua Juve. "Oltre al modulo, nell’Inter di oggi si ritrovano (come in tutte le successive squadre di Conte) gli attaccanti sempre vicini, gli esterni in costante proiezione offensiva, gli inserimenti delle mezzali" scrive il quotidiano.