Volandri: “Eriksen? Va motivato, ma non come fa Conte. Lo sta portando a dire…”

Filippo Volandri è un ex tennista ma è anche un allenatore. Ospite negli studi di Skysport è intervenuto pure lui sulla questione Eriksen, che da un po’ tiene banco su quotidiani, social e conferenze stampa. «È un giocatore che Conte ha voluto oppure no? Credo che vada motivato ma non come sta facendo Conte. Lo sta mettendo da una parte quasi a fargli dire ‘così non va bene me ne vado’. Perché comunque un calciatore va sempre motivato, gli vanno dati nuovi stimoli e motivato. Penso che il danese in questo momento si senta abbastanza bene. Dall’altra parte c’è anche la lingua, dimostrerebbe che ha voglia di comunicare e sarebbe un passettino in avanti», ha sottolineato.

(Fonte: SS24)