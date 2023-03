Conte: “Esonero? Era una provocazione. Se mi chiedete del rinnovo…”

"Chiudere tra le prime 4 in Premier è un risultato ottimo per qualsiasi club. La classifica dice che ci sono squadre importanti, che in passato hanno vinto cose importanti, che al momento stanno facendo fatica e sono dietro. E come ha detto Guardiola, ogni squadra qui è così migliorata che puoi perdere punti con chiunque, anche col Southampton ultimo in classifica e nostro prossimo avversario. Penso che quella per il quarto posto sarà una volata molto difficile, perché ci sono dentro squadre come il Brighton, che hanno giocatori importanti e sono in ottima forma. Non dimentico il Brentford, che sta giocando in modo fantastico, e poi ovviamente il Liverpool, il Newcastle e per me anche il Chelsea. Sarà una corsa importante per tutte le squadre coinvolte, sarebbe un ottimo risultato chiudere al quarto posto".