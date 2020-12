Inter, strategia Conte: “Per tirare via il dolore ha deciso di fare la guerra”

Una dichiarazione d’intenti, parole forti e chiare che hanno un solo scopo: permettere ai giocatori e tutto l’ambiente Inter di dimenticare quanto più in fretta possibile la debacle europea e riprendere al più presto la marcia in campionato. Come riporta la Gazzetta dello Sport, Antonio Conte è ripartito più carico che mai:

“Per tirare via tutto questo «dolore», sentimento prevalente dopo il naufragio di Champions, Antonio Conte ha deciso di fare la guerra al mondo, attività che da sempre gli serve per accendere i cuori dei suoi giocatori. «Non prestiamo il fianco a chi ora sta godendo e vuole distruggerci, restiamo uniti e rialziamo la testa», ha detto ieri, come fosse un proclama militare“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)