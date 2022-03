Conte: “Fiero di entrare nella Hall of Fame, ora andiamo ai Mondiali. Pirlo uno dei pochi…”

L'ex tecnico nerazzurro entra a far parte della Hall of Fame: è il quinto ct azzurro a ricevere questo prestigioso riconoscimento

Antonio Conte entra a far parte della Hall of Fame nella categoria "Allenatore". L'ex tecnico nerazzurro è il quinto ct azzurro a ricevere questo importate riconoscimento alla carriera dopo Sacchi, Trapattoni, Lippi e Mancini. "Per me questo premio è sicuramente motivo di orgoglio, una grande soddisfazione. Significa affiancare personaggi che hanno fatto la storia del nostro calcio. Penso che alla fine il riconoscimento sia stato dato considerando entrambe le mie carriere, sia quella di calciatore che quella da allenatore, anche perché in tutti e due i casi ho avuto un percorso importante, con la fortuna e la bravura di vincere praticamente tutto quello che c'era da vincere. Purtroppo è mancato solo qualcosa con la Nazionale, considerando che sono stato vice campione del mondo e d'Europa. Da allenatore sto cercando di ripercorrere lo stesso percorso importante. Entrare a Coverciano è sempre una grandissima emozione. Da quando arrivi al cancello, il centro tecnico suscita emozioni forti, soprattutto perché ci ho vissuto prima da calciatore, ma anche e soprattutto da Ct della Nazionale, che è un'emozione unica. Coverciano per me è stata e sarà sempre casa mia".

Antonio Conte riceverà il premio a maggio, quando si celebreranno due edizioni della Hall of Fame a causa del rinvio dello scorso anno per il Covid, sarà premiato insieme a Carlo Mazzone, che a Lecce lo lanciò definitivamente dopo l'esordio con Fascetti. "Ho sempre detto che nella mia carriera ho avuto la fortuna di avere allenatori che hanno vinto tanto, come Trapattoni, Sacchi, Ancelotti e Zoff. Ma al tempo stesso ho sempre ricordato due allenatori per me fondamentali, uno è Fascetti e l'altro proprio Mazzone. Sono stati loro due a forgiarmi nel momento più importante della carriera di un calciatore, quando sei giovane e hai bisogno di bastone e carota. Non finirò mai di ringraziare queste due persone, sono stati entrambi fondamentali per diventare quello che sono diventato". Tra i calciatori invece ci saranno Pirlo, che Conte ha allenato in Nazionale e alla Juve, e Nesta, compagno di squadra in azzurro. "Pirlo è una delle poche persone del mondo del calcio con la quale, quando c'è la possibilità di stare insieme, condivido diversi momenti, anche con le rispettive famiglie. È una persona eccezionale, è stato un piacere essere stato suo allenatore in un periodo in cui qualcuno pensava che la sua carriera fosse ormai al capolinea, quando è andato via dal Milan". Infine un messaggio alla Nazionale che in questi giorni si trova a Coverciano per preparare i play off: "Sicuramente non siamo stati fortunati, sia nel girone che nel sorteggio. Però siamo l'Italia e sappiamo benissimo cosa fare, siamo noi i Campioni d'Europa, non dimentichiamolo. Certo, non sarà semplice, perché le due squadre più forti tra quelle finite ai play off sono proprio Italia e Portogallo, però ritengo che abbiamo le carte in regola per andare ai Mondiali. Dobbiamo andare ai Mondiali"