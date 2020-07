Inter, Conte a caccia di Leonardo e Spalletti. Il tecnico ‘arrabbiato’ vuole un finale inaspettato, poi…

L’Inter stasera ha l’occasione di riprendersi il secondo posto, da sola dopo il pareggio di ieri della Lazio, e di avvicinarsi ancora di più alla Juve. Battere la Spal significherebbe andare a 6 punti dai bianconeri.

“Giusto per darsi un’idea: quota 70, dal 2010 in poi, ovvero dal Triplete in avanti, sono riusciti a metterli insieme solo Leonardo nel 2010-11 (subentrato a Benitez a dicembre) e Luciano Spalletti due campionati fa, il torneo della Champions all’ultimo tuffo all’Olimpico contro la Lazio. Nel dettaglio, Leonardo arrivò a a 76, piazzandosi secondo in classifica, mentre Spalletti acciuffò il quarto posto a 72. Ecco: stasera a Ferrara Conte può fare 71, con altre cinque giornate da giocare, dunque con il vento in poppa necessario per andare oltre tutti gli altri allenatori nerazzurri dell’ultimo decennio. Meglio anche di José Mourinho, racconta un altro dato: 68 punti dopo 32 giornate l’Inter non li faceva dalla prima stagione nerazzurra di Mou, 2008-09 (quell’anno erano addirittura 74)”, analizza La Gazzetta dello Sport.“La qualificazione alla Champions non è il punto, non è in discussione. Qui c’è un secondo posto da acchiappare e una Juventus da avvicinare, hai visto mai… Sull’Inter che verrà tecnico e società faranno il punto più avanti, provando a far conciliare le esigenze di crescita e rinnovamento con quelle di bilancio che comunque la proprietà Suning non può ignorare. Il Conte di oggi è un concentrato di rabbia per quel che poteva essere e non è stato, e la voglia di regalarsi un finale inaspettato”, aggiunge il quotidiano.