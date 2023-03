Conte, un finale già visto. Ritorno in Italia? Chi lo assumerà sa già che…

"In fondo tende sempre a prendersela con società che lo pagano lautamente e così il confine tra libertà e irriconoscenza s'assottiglia, soffiando anche sul sospetto di un allenatore vincente che però, se le cose non girano, non esita a scaricare le responsabilità. [...] Intanto si gode la famiglia, sacrificata a lungo in nome di un lavoro totalizzante, poi si guarderà attorno sperando in un ritorno in Serie A. Bisbigliano che l'Inter possa riabbracciarlo se dovesse separarsi da Inzaghi, mentre a Roma può sostituire Mourinho e lui spera un giorno di chiudere il cerchio alla Juve, ma al momento non ci sono basi. Certo chi lo ingaggerà, non avrà segreti: assumerà un allenatore vincente, un cultore del lavoro, un motivatore unico, ma anche un personaggio così sincero da diventare scomodo".