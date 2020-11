Inter, Conte lancia l’allarme. Gazzetta svela la frase chiara detta alla squadra stamattina

Reagire. Ecco il concetto che l’Inter deve avere in testa nella delicatissima trasferta di domani di Champions League contro il Real Madrid. Antonio Conte, che già dopo il pareggio col Parma si è mostrato deluso dal risultato e ha riportato la sua delusione anche oggi alla squadra: “Quel che Conte aveva detto sabato – spiega La Gazzetta dello Sport -, dopo la partita, l’ha ripetuto anche ieri mattina alla squadra, ad Appiano. Perché così l’Inter rischia di buttarsi via: in campionato la classifica dice meno sette punti rispetto al percorso netto di un anno fa. Racconta pure di otto reti subite in più. Ma paradossalmente è il numero che è migliorato a preoccupare. Quindici gol segnati (più 2) non coprono i problemi. «Dobbiamo guardarci dentro, siamo stati molli e poco determinati»: l’allarme è stato lanciato forte e chiaro. E chi ha orecchie per intendere, intenda”, si legge.