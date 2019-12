Graziano (GdS): “Inter, stai facendo un piccolo miracolo. Mercato? In cima alla lista di Conte c’è…”

Mirko Graziano, giornalista de’ La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Sky Sport dell’Inter: “L’allarme centrocampo Conte lo aveva lanciato già prima della fine del mercato estivo. Aveva capito che serviva qualcosa in più a livello di personalità e di gamba. La classifica dell’Inter è un piccolo miracolo. L’impressione sta andando “a tavoletta” da inizio stagione mentre la Juve sta gestendo in certi momenti. Conte ha paura, nel non arrivassero rinforzi e nel momento no, di ritrovarsi molto indietro alla Juve da un momento all’altro”.

Il cronista rivela le strategie di mercato dei nerazzurri: “Conte sta facendo il nome di Giroud perché lo conosce molto bene. Nella testa di Conte c’è la volontà di far male alla Juventus, ma vuole giocatori pronti. Di sicuro in cima alla sua lista c’è Arturo Vidal, l’Inter sta sondando la pista. Il ragazzo ha dato la sua disponibilità, non sarà semplice strapparlo al Barcellona. Nella sua lista è presente anche un esterno visto le difficoltà fisiche di Asamoah e di inserimento di Biraghi“.