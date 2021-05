Inter, Conte non ha partecipato all’incontro Zhang-squadra: la sua posizione

L'allenatore nerazzurro non ha assistito al confronto tra il presidente, lo staff tecnico e i giocatori: ecco il motivo

L'incontro andato in scena ieri ad Appiano Gentile è servito per ribadire la posizione della proprietà dell'Inter: la situazione finanziaria del club rimane complicata, chiesto un sacrificio collettivo per dare respiro alle casse societarie. Di fronte a Steven Zhang, accompagnato dagli ad Marotta e Antonello, c'erano giocatori e staff tecnico, ma non Antonio Conte.