Gds – Inter, Conte infallibile nelle ripartenze. La proiezione dei punti in caso di avvio top

Ieri la ripresa degli allenamenti, quella del campionato chissà. L’Inter non vuole farsi trovare impreparata nel caso di quest’eventualità e Antonio Conte sa come si fa quando si tratta di partenze. Lo ha dimostrato l’inizio super in nerazzurro: nelle prime tredici gare di campionato dodici vittorie e una sola sconfitta. E La Gazzetta dello Sport prova a simulare una ripartenza così: “Proviamo a proiettare quel cammino sulla ripresa: con gli stessi 34 punti, l’Inter arriverebbe in fondo a quota 88 punti. Sufficienti per vincere lo scudetto? Non c’è risposta certa.

La certezza è un’altra: Conte avrebbe fatto meglio, almeno in termini di punteggio, rispetto alla sua prima Juventus, quella stagione che spesso viene presa a riferimento nei ragionamenti sull’allenatore e nella quale chiuse a quota 84. E per la verità, avrebbe fatto di più anche della seconda Juventus di Conte, arrivata in fondo a quota 87. Per carità: sono parallelismi statistici che hanno punti deboli negli accostamenti, se è vero che ogni campionato è diverso da un altro. Ma una costante si può trovare, nella carriera di Conte: le sue partenze sono sempre veloci. Al semaforo verde difficilmente resta inchiodato. Per intendersi: tra Juve, Chelsea e appunto Inter, ha sempre mantenuto una media punti superiore ai due punti a partita, tenendo come riferimento le prime 13 giornate. Ecco perché in casa Inter hanno buoni motivi per essere fiduciosi, in ottica ripartenza”.