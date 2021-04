Conte convinto: “Scudetto Inter impresa. Vuole evitare un ‘inganno’ dietro il tricolore”

L'Inter è vicina allo scudetto, ma le convinzioni di Antonio Conte sui valori della Serie A non sono affatto mutati

L'Inter è vicina allo scudetto, ma le convinzioni di Antonio Conte sui valori della Serie A non sono affatto mutati. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, l'allenatore nerazzurro è ancora certo che, a livello di uomini, almeno la Juventus (se non anche il Napoli) sia ancora un gradino sopra. Ecco perché, nell'incontro con Steven Zhang, Conte chiederà che la squadra venga rafforzata. Per evitare in tutti i modi l'inganno dello scudetto, ovvero il pericolo che il tricolore possa spingere i dirigenti a considerare l'Inter favorita in vista della prossima stagione:

"Del resto, Conte è convinto che questo scudetto sia stato un’impresa, ritenendo la Juventus ancora la squadra più forte e almeno il Napoli dello stesso livello dell’Inter. Il tricolore sul petto, dunque, non comporta partire automaticamente da favoriti anche nel prossimo torneo. Senza innesti adeguati – ne serviranno in tutti i reparti – la squadra nerazzurra non potrà che essere inserita nel gruppone, non davanti. Stesso discorso per la Champions: per essere competitivi sia in Italia sia in Europa, l’organico dovrà essere rinforzato in maniera più che significativa".