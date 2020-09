Conte cambia l’Inter, a Benevento faccia più cattiva. Spazio a Vidal e Sanchez, novità in difesa

Dopo la prima rocambolesca partita con la Fiorentina, l’Inter scenderà questa sera in campo in casa del Benevento. E il tecnico dei nerazzurri Conte cambierà qualcosa nella formazione.

“L’altra faccia dell’Inter la si vedrà a Benevento e sarà una faccia più cattiva, con un profilo cileno. Dopo il successo con la Fiorentina, Antonio Conte sceglie di cambiare tanto e di affidarsi ai suoi uomini: Vidal e Sanchez. «Numericamente, soprattutto a centrocampo, ora siamo più protetti», concede il tecnico. Una rosa lunga, in una stagione anomala e con impegni ravvicinati, farà la differenza. Si cambia allora, senza bocciature, tenendo però anche a mente il big match di domenica, a Roma contro la Lazio: lì l’anno passato iniziarono ad affogare le speranze scudetto”, spiega il Corriere della Sera.

“La prima trasferta della nuova stagione è un test per capire quale strada imboccherà l’Inter. I numeri non mentono e sbugiardano chi parla di una squadra poco votata all’attacco. L’anno passato i nerazzurri hanno segnato ben 113 reti. «Se vuoi essere offensivo portando tanti uomini in zona d’attacco, rischi qualcosa. Siamo una squadra a trazione anteriore, vogliamo proporre quel tipo di calcio, spettacolare e da godere. Nell’ultimo fine settimana formazioni che attaccano con tanti uomini, come il Manchester City o il Bayern Monaco, hanno perso 5-2 e 4-1. Se vuoi fare un calcio offensivo rischi qualcosa, dobbiamo migliorare sotto l’aspetto dell’equilibrio». Non è solo una questione di uomini, piuttosto di mentalità. Il ritorno di De Vrij al centro e il possibile utilizzo di Skriniar (il Tottenham si sta via via allontanando) dovrebbero però dare più stabilità al reparto”, aggiunge il quotidiano.