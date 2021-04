Conte: “L’Inter ha una fortuna. Dopo il sorpasso sul Milan ho detto ai ragazzi…”

Servono ancora pochi passi per coronare il sogno scudetto: il tecnico tiene alta la concentrazione

Antonio Conte in conferenza stampa è rimasto proiettato esclusivamente verso la gara col Verona. Servono tre punti per avvicinarsi ulteriormente ad un obiettivo non ancora raggiunto. Dipende solo dall'Inter, come sottolineato dal tecnico: "Noi abbiamo una fortuna ed è quella di non doverci preoccupare delle altre. E questo l'ho detto ai ragazzi subito dopo aver sorpassato il Milan. Possiamo pensare solo a noi e quindi non dobbiamo fare tabelle. Il vincente pensa a se stesso, le tabelle le fanno gli altri".