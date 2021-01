Inter: Conte, dribbling su Nainggolan: “Inutile tornare su argomenti del passato”

Nainggolan è tornato al Cagliari e quando è arrivato nella città sarda ha detto di essersi messo a disposizione di Conte ma di non essere riuscito a trovare spazio all’Inter. All’allenatore hanno chiesto cosa pensasse di queste dichiarazioni e lui ha preferito non replicare. Si è limitato a fare un in bocca al lupo al calciatore, con distacco: «Inutile tornare su argomenti passati e giocatori che non fanno parte dell’Inter. Gli auguro le migliori fortune per i prossimi sei mesi, lo abbracciamo e salutiamo con affetto».