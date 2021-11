Conte: “Inter, valorizzati tanti giocatori. Lukaku? I dirigenti vennero a casa mia…”

Il tecnico del Tottenham spiega perché all'Inter chiese con insistenza l'attaccante belga

Nella lunga intervista a Sportweek, Antonio Conte ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a chiedere con insistenza Romelu Lukaku quando sedeva sulla panchina dell'Inter. "Lo chiesi in base agli obiettivi che mi erano stati presentati. I dirigenti dell’Inter vennero a casa mia a dirmi che volevano abbattere l’egemonia della Juve e portare l’Inter sul tetto del mondo, sfruttando grandi disponibilità economiche. Chiesi Lukaku ritenendolo fondamentale. Ma guardi anche a quanto è stato rivenduto: quasi il doppio. Come Hakimi. Ma potrei citare la valorizzazione di Barella, Bastoni, Lautaro, che prima del mio arrivo non giocava… Alla Juve ho avuto il piacere di lavorare con Barzagli, Bonucci e Chiellini: fenomeni, ma quando li avevo io ancora non avevano vinto nulla".