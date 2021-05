Conte lanciato in aria dai calciatori. L’Inter: “Dopo mesi di duro lavoro è vendetta”

Il club nerazzurro ha scherzato sui festeggiamenti per lo scudetto e il lancio in aria dell'allenatore alla Pinetina

Lo hanno portato in trionfo e nelle immagini arrivate dalla Pinetina, Antonio Conte ha volato alto. I giocatori lo hanno preso in braccio e lo hanno lanciato in aria per festeggiare con lui lo scudetto numero 19 dell'Inter. Il tecnico nerazzurro è tra i principali artefici del successo interista e ad Appiano Gentile lo sanno tutti.