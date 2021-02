SM – Inter, partono paragoni scomodi. Conte vieta i voli pindarici e blinda la Pinetina

Il tg di Italia 1 parla dei nerazzurri e della loro classifica. Si parla della squadra di Mourinho ma l'allenatore tiene tutti sull'attenti

Non ha ancora vinto niente la rosa di Conte ma dopo la vittoria contro la Lazio è arrivato lo scomodo paragone con Mourinho . La solidità della squadra dell'ex ct, spiegano a SportMediaset, somiglia a quella del portoghese per come incassa, riparte e lascia il possesso palla per poi colpire l'avversario. Tratti comuni che ricordano anche Trapattoni.

"A Conte, che ha concesso un giorno libero ai suoi, voli pindarici ed esaltazioni non piacciono e per questo ha blindato la Pinetina nella settimana del derby. E spera che l'audizione di Lukaku con la Procura federale non rovini la serenità ritrovata. Il belga è essenziale per lui e per avvicinarsi ai mostri sacri del passato", concludono a SM.