Da Conte a Inzaghi, l’Inter se la può giocare. Numeri simili, dettagli da affinare

Nonostante il cambio di tecnico e le cessioni l'Inter è ancora in alto in classifica e dimostra di potersela giocare anche in questa stagione

Andrea Della Sala

L'Inter ha vinto il primo scontro diretto della stagione, ieri sera con il Napoli. La squadra di Inzaghi ha accorciato in classifica sulla squadra di Spalletti e sul Milan, ora distanti 4 punti, e ha mandato un messaggio al campionato. Anche nella passata stagione con Conte il primo scontro diretto vinto era stato con il Napoli. L'Inter di Inzaghi è diversa per come si esprime in campo, ma i numeri non sono distanti dalla squadra campione d'Italia.

Secondo la grafica di Sky Sport, infatti, ballano due punti tra l'Inter dello scorso anno e quella attuale e i punti di distanza dal primo posto sono 3 in più. Stessi gol realizzati, due gol subiti in più e un punto in meno negli scontri diretti nonostante una gara in più. Numeri molto simili, ma per avere lo stesso risultato bisogna mettere a posto alcuni dettagli nella gestione delle gare.