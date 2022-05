Harry Kane elogia Conte: “Vince ovunque va e con lui si migliora molto”

Le parole dell'attaccante del Tottenham sull'allenatore che ha guidato la squadra al quarto posto e in Champions League

A Four four two l'attaccante ha anche detto: «Porta con sé una vera passione, un'energia, un vero entusiasmo negli allenamenti e in gara e ti fa venire voglia di lavorare. Vuoi lavorare sodo per lui, vuoi correre per lui. Ha vinto ovunque sia andato, quindi lo rispetti molto e mi sto divertendo. Ho lavorato con alcuni grandi manager e lui è tra questi. Sento che il mio modo di giocare sta migliorando con lui. Speriamo che si possa continuare così».