Conte: “Koulibaly fra i primi 3 difensori al mondo, lo volevo al Chelsea. Lukaku…”

Nel corso della conferenza stampa della vigilia, il tecnico nerazzurro ha elogiato il difensore senegalese

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Inter, Antonio Conte ha parlato dello scontro tra giganti Lukaku-Koulibaly: "Koulibaly? Stiamo parlando di un difensore che io considero tra i 2-3 più forti del mondo, un giocatore molto molto forte. Quando ero al Chelsea lo volevo. Stiamo parlando di un giocatore top, che è anche cresciuto, inutile che lo presenti io a Lukaku: Romelu lo conosce, e anche lui è cresciuto tantissimo. Sarà sicuramente un gran duello, ma per mettere in difficoltà il singolo giocatore o l'intero reparto bisognerà lavorare di squadra, trovando in partita le soluzioni che abbiamo provato".