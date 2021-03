Sergente Conte, lavoro da applausi: “Ora la rosa dell’Inter vale mezzo miliardo”

Al di là di come finirà il campionato, Antonio Conte non può che essere soddisfatto del lavoro svolto all'Inter. E, di rimando, anche il club

"Così il sergente Conte, con metodi spicci ma efficaci, finisce per alzare il livello della truppa, quindi il valore della squadra. Questa Inter in crescita verticale ne è un esempio evidente: il valore sommato degli undici titolarissimi è cresciuto fino al mezzo miliardo, non una cifra banale in questa epoca di turbolenze societarie. Ai tanti che ora stanno riflettendo sull’idea di entrare nel pacchetto azionario, non dispiacerà sapere che la capolista vale una fortuna. Per merito del tecnico, certo, ma non solo".