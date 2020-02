Il 3-5-2 di Conte ‘arriva’ al Celtic. Lennon ne va pazzo: “Con questo modulo all’Inter…”

Dal 4-3-3 al 3-5-2. L’allenatore del Celtic ha scelto quel modulo seguendo un po’ le orme di Antonio Conte. In pratica lo ha fatto capire lui stesso. Neil Lennon ha spiegato i motivi per i quali si è allontanato dal modulo del suo predecessore, Brendan Rodgers, per passare al centrocampo a cinque. «Avevamo molti esterni a disposizione e quindi è qualcosa a cui abbiamo pensato molto velocemente. Ho studiato quello schema con Martin O’Neill per diverso tempo. Quindi può funzionare. La Juventus di Antonio Conte ha avuto molto successo, sta riscuotendo grande gioia con l’Inter e ovviamente ha vinto la Premier League inglese con questo modulo al Chelsea. Non sto dicendo che sarà l’unico modulo per noi in questa stagione, vedremo come andremo avanti», ha detto.

(Fonte: BBC)