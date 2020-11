CdS – Conte ha compreso un limite e trasforma l’Inter: Perisic si sacrifica, il tecnico ‘cancella’…

Un’Inter ‘operaia‘ infligge la prima sconfitta stagione al Sassuolo e sale momentaneamente al secondo posto, superando la Juventus. Conte aveva bisogno di una vittoria netta e meritata dopo la sconfitta contro il Real Madrid e può essere soddisfatto.

Il Corriere dello Sport spiega: “Conte ha capito che questa Inter faticherà sempre a esprimere un bel calcio e le ha chiesto di essere concreta, di coprire ogni spazio per poi ripartire. Nel derby tra i migliori attacchi del campionato (prima di ieri 20 gol a testa), la differenza l’ha fatta la fase difensiva: i padroni di casa hanno commesso errori imperdonabili e, sotto di due reti dopo 14’, hanno compromesso il loro incontro; i nerazzurri hanno concesso poco o niente grazie a un approccio diverso rispetto alle ultime due uscite e, per la terza volta in 13 partite ufficiali, hanno tenuto la loro porta imbattuta”.

Il tecnico nerazzurro ha apportato diverse novità dal punto di vista tattico: “Il match di ieri ha consegnato ad Handanovic e compagni un’arma utile quando di fronte ci saranno formazioni che non penseranno solo a difendersi. Conte, che per un paio di giorni aveva riflettuto se schierare la difesa a 3 o 4, alla fine ha scelto quella… a 5 perché Darmian e Perisic in fase di non possesso si allineavano sempre con i tre dietro. “Cancellato” anche il trequartista. L’intento era quello di avere un assetto più solido e le risposte sono state incoraggianti“.

L’Inter va a caccia di conferme martedì in Germania: chiamata d’appello per gli uomini di Antonio Conte, che si giocano le ultimissime chance di qualificazione nella gara contro il Borussia Monchengladbach.