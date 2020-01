Conte-Lukaku, feeling alle stelle. Barzaghi rivela l’aneddoto nella zona mista del San Paolo

Nella zona mista dello stadio San Paolo Antonio Conte incontra nuovamente sulla sua strada Romelu Lukaku. Dopo gli abbracci in campo – racconta Marco Barzaghi inviato per Pressing Serie A – i due si sono incrociati nuovamente e il tecnico ha raccontato di come lo abbia difeso dai continui attacchi ricevuti per le sue prestazioni – a detta di qualcuno – non proprio esaltanti. “Lukaku? E’ una pippa” ha risposto sarcasticamente Conte quando nel post partita gli è stato chiesto del belga. Il centravanti, ascoltato il tecnico. lo ha abbracciato formandosi poi ai microfoni dei broadcast presenti in zona mista. Un feeling, quello tra il tecnico e centravanti belga, che cresce giorno dopo giorno e dimostra come – fino a questo momento – la scelta dell’allenatore si stia rivelando vincente.