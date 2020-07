Inter, confronto Conte-Marotta ad Appiano. La Stampa: “E sul rigore di Lautaro…”

“All’indomani della sfuriata contro la squadra nello spogliatoio, Conte preferisce evitare altre ramanzine alla Pinetina. L’allenatore si è confrontato con Marotta”. Apre così l’articolo de La Stampa in merito alla situazione in casa nerazzurra, dopo il KO inaspettato contro il Bologna.

“Si sottolinea il passo in avanti in classifica rispetto a un anno fa (+7) ma si chiede ai giocatori di essere più furbi negli episodi in partita. Non è piaciuto, ad esempio, come Lukaku ha ceduto il rigore a Lautaro”, l’analisi del quotidiano torinese.