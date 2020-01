La Stampa – Inter, il primato con Conte e Marotta è cosa seria: i due cercano un bis complicato

La sosta è ai titoli di coda e il campionato è pronto a tornare con lo sprint finale del girone d’andata. In testa continua la volata tra Inter e Juventus, con i nerazzurri che tornano a giocarsi il titolo di campione d’inverno.

La Stampa analizza il primato dell’Inter focalizzandosi sulla coppia al timone dei nerazzurri, Antonio Conte e Beppe Marotta: “Con Conte e Marotta, due che hanno cominciato a vincere proprio in bianconero, il primato dei nerazzurri è cosa seria, tutt’altro che effimero come l’ultimo di fine 2015. Riconsegna un duello che mancava da tempo. Il massimo, per la sfidante, sarebbe tornare indietro di un decennio. Iniziò gli Anni ’10 da leader solitaria, segnò il primo gol (con Balotelli, in casa Chievo) e vinse lo scudetto del 2010. C’era Mourinho, allora. Ma non ancora la Juve. A riportarla al top dal 2011 furono proprio Marotta e Conte. Che ora, sfidandola sul mercato e in campo, stanno cercando un bis ancora più complicato con la loro ex rivale più fiera“.