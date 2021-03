Conte-Inter? Graziani e Mauro sicuri: “Altro che progetto, la verità è che è andato lì per…”

Durante Tiki Taka, si è parlato dell'arrivo di Antonio Conte all'Inter, datato ormai estate 2019. Questa l'opinione di Mauro e Graziani

Durante Tiki Taka, si è parlato dell'arrivo di Antonio Conte all'Inter, datato ormai estate 2019. Secondo Ivan Zazzaroni, l'attuale allenatore nerazzurro ha scelto Milano per il progetto tecnico disegnato dalla proprietà, trovando però in disaccordo sia Massimo Mauro che Ciccio Graziani.

In particolare, l'ex centrocampista di Juventus e Napoli ha insinuato che Conte abbia deciso di sposare il progetto Inter per 'vendicarsi' di Agnelli: "Ma non è che è andato all'Inter per fare un torto al suo 'amico'?", la domanda di Mauro.