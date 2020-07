GdS – Inter, bicchieri mezzi pieni non se ne trovano. Conte-Spalletti: stesso girone di ritorno

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il difficile momento in casa Inter, sottolineando la flessione della squadra di Antonio Conte nel girone di ritorno. Puntando i fari sulla media punti, infatti, il quotidiano evidenzia come la media a partita, dopo il giro di boa, sia stata la stessa della gestione Spalletti:

“Spie accese, dentro l’Inter qualcosa non quadra e i bicchieri mezzi pieni in giro non si trovano più, aspettando l’Europa League. Non è più il tempo dei confronti tra una stagione e l’altra, ma se proprio si volesse affondare sul tema ognuno potrebbe portare una teoria a sostegno della propria tesi. Per dire: l’ultimo girone di ritorno di Luciano Spalletti ha fatto segnare una media punti di 1,58, esattamente come quella attuale di Conte dal giro di boa in avanti. Cambia il direttore d’orchestra, cambiano pure i musicisti, ma le note stonate si avvertono comunque. Ergo: l’Inter ricade ciclicamente negli stessi errori, sgonfiandosi con il passare delle giornate“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)