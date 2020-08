I ‘nuovi’ trascinano l’Inter. Giornale: “Conte, prendere o lasciare: 200 mln non bastano, se perde…”

Dal Borussia Dortmund al Bayer Leverkusen. Nove mesi dopo, da una tedesca all’altra, è cambiato tutto in casa Inter. Dopo lo sfogo di Antonio Conte al termine della sfida del Signal Iduna Park (“Spero che queste partite facciano capire certe cose a chi di dovere. Potevamo programmare molto meglio”), ora la squadra nerazzurra ha tutto per arrivare in fondo in Europa League.

“Perché Antonio è così, prendere o lasciare: se perde, si surriscalda e poco importa se la società gli ha fatto un mercato estivo da circa 200 milioni e in quello di gennaio gli ha portato un top player come Eriksen e puntellato le fasce” scrive Il Giornale.

A brillare sono proprio i calciatori arrivati nelle ultime due sessioni di mercato, ovvero da quando il progetto Conte ha preso il via: “I “nuovi” in questa particolare estate di calcio si stanno rivelando gli uomini in più, arrivati tra lo scetticismo generale e ora veri trascinatori. Lukaku, in primis, diventato, con i suoi gol e il suo lavoro, anima di questa squadra. E poi c’è Barella, imprescindibile con i suoi mille polmoni, Young e Moses, frecce che interpretano alla perfezione il loro ruolo, Sanchez, ricambio di lusso a tal punto da meritarsi la riconferma, e infine Godin, che da giocatore assoluto qual è, ha imparato dalle difficoltà e dopo mesi di panchina, sta giocando da campione. A referto mancherebbe solo Eriksen, ma già contro Getafe e Bayer ha mostrato sprazzi del suo talento. Ora con Sanchez ai box, l’ex Tottenham diventa ancora più prezioso“.