Inter, vittoria Conte sottotraccia: secondo alcuni era una missione impossibile

Un'altra vittoria, la sesta consecutiva, e una classifica che sorride sempre più, autorizzando i tifosi a sognare. L'Inter non sbaglia più e prosegue il suo percorso netto nel girone di ritorno. Una squadra capace di vincere e portare a casa risultati in tutte le situazioni. Tanto che la vittoria più grande di Antonio Conte è passata quasi inosservata: l'allenatore nerazzurro è riuscito a guarire l'Inter dalla sua atavica pazzia, come scrive il Corriere dello Sport. Una missione impossibile, alla vigilia della sua avventura a Milano, secondo molti. Scrive il quotidiano: