GdS – Lo sfogo di Conte avrà sicuramente funzionato: ecco la nuova missione dell’Inter

L’Inter di Antonio Conte si prepara al match contro il Verona che apre il rush finale del campionato nerazzurro con l’obiettivo di non avere rimpianti. “E’ impossibile non averne. L’Inter poteva fare di più? S. Anche se società e squadre non erano programmate per essere lassù già al primo anno di Antonio, riguardare il film della stagione non può che non far arrabbiare”, spiega l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Conte sapeva benissimo che, dalla ripresa del campionato, l’Inter non poteva permettersi di sbagliare ma con Sassuolo e Bologna, i nerazzurri hanno ottenuto solo un punto e ora l’Atalanta ha operato il sorpasso.

RIMPIANTI – Vincere a Verona diventa obbligatorio per riprendersi il terzo posto e puntare al secondo della Lazio in crisi. “Se il Sassuolo non avesse acciuffato il 3-3 quando i giochi sembravano fatti e Lautaro non avesse sbagliato il rigore con il Bologna, dove sarebbero adesso i nerazzurri? Di certo non si parlerebbe di rivoluzione, di epurazioni, di scarsa personalità, di nuovi arrivi necessari”, commenta la Rosea. L’Inter è stata rimontata 8 volte in Serie A, perdendo 18 punti dopo essere passata in vantaggio. E’ mancato spesso il colpo del KO per una serie di ragioni: dall’assenza di alternative ai titolari alla mancanza del killer instinct nei momenti più caldi delle partite. “A San Siro domenica sera lo sfogo di Antonio Conte dentro lo spogliatoio è stato oltre il livello di guardia. E sicuramente avrà funzionato. Ora devono arrivare risposte, da tutti”, spiega La Gazzetta.