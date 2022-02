Conte: “Una frase di Corvino è la migliore per il calcio. Puoi sbagliare con la moglie…”

L'allenatore è tornato in sala stampa per la gara con il Burnley e ha fatto sorridere i giornalisti inglesi con una citazione

Conte è tornato a parlare per la conferenza stampa che anticipa la gara con il Burnley. Sorriso smagliante dopo la vittoria in extremis contro il City e un ottimo umore per l'ex allenatore dell'Inter che ha fatto ridere i giornalisti inglesi con una citazione particolare che è servita a spiegare quanto sia importante costruire in modo giusto una squadra. E a rispondere alla domanda su quanto siano importanti per la sua rosa Lloris e Kane.