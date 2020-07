TS – Lautaro si risintonizzi sull’Inter. E Conte per il Bologna è pronto a una mossa

Tuttosport analizza il momento delicato di Lautaro Martinez, ancora a secco contro il Brescia nel 6-0 dell’Inter. Secondo quanto riportato dal quotidiano, Antonio Conte potrebbe puntare su Alexis Sanchez, apparso molto più in forma dell’argentino, nella partita di domenica pomeriggio contro il Bologna a San Siro:

“Forse non è ancora il caso di parlare di “caso Lautaro”, ma la vicenda è delicata. Ora che l’Inter ha finalmente recupero il miglior Sanchez – che si candida a una maglia da titolare al fianco di Lukaku per la gara di domenica contro il Bologna -, Conte non sta avendo dall’argentino l’apporto desiderato. Se l’Inter vuole sognare, c’è bisogno che Martinez resetti quanto accaduto, metta l’eventuale futuro con Messi nel cassetto e si risintonizzi sul pianeta Inter“.

(Fonte: Tuttosport)