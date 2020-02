Inter decisa a mangiarsi tutto. Conte col Napoli mostra i muscoli del primo della classe

Dopo il derby vinto col Milan, l’Inter si prepara per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. La Coppa Italia è uno degli obiettivi della squadra nerazzurra.

“La fame esprime un solo bisogno, essere saziata. L’Inter di Antonio Conte è così, decisa a mangiarsi tutto, anche il piatto se necessario. Vinto il derby si passa alla Coppa Italia e poi si penserà alla sfida scudetto di domenica contro la Lazio. «Dobbiamo cercare di sederci a più tavoli possibili. Quando uno ha fame deve mangiare», la leonina visione di Conte, deciso a sbranare nell’andata delle semifinali il Napoli di Rino Gattuso, fiaccato dall’ultima sconfitta interna con il Lecce e incapace di trovare un briciolo di continuità, in una stagione con molti bassi e qualche altissimo picco”, si legge sul Corriere della Sera.

“Il primo posto in campionato è più di un biglietto da visita, è un mostrare i muscoli che incute timore agli avversari. Il Napoli è la copia ingiallita di se stesso, una signora invecchiata di colpo ma ancora con qualche diamante al collo capace di brillare. Gattuso cerca il riscatto e pure di capire chi e cosa ha davvero per le mani, se una banda di pirati che si divertono ad affondare corazzate come la Lazio in Coppa Italia e la Juventus in campionato o se invece una ciurma di indolenti capaci di marcare visita in casa contro il Lecce. Gattuso potrebbe rispolverare il tridente dei piccoletti, tanto caro a Maurizio Sarri, per mettere in difficoltà la difesa nerazzurra, la migliore del campionato”, aggiunge il quotidiano.