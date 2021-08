SW sull’Inter: “Conte il Mourinho italiano. Ecco cosa dovrà fare Inzaghi”

Sulle colonne di SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, si parla anche di Inter, pronta ad esordire a San Siro contro il Genoa

Sulle colonne di SportWeek, inserto de La Gazzetta dello Sport, si parla anche di Inter, pronta ad esordire a San Siro contro il Genoa. "Dzeko non è Lukaku, Dumfries non è Hakimi. Soprattutto, Simone Inzaghi non è Conte. È chiaro a tutti, in primis agli interessati, chiamati a tappare le falle aperte dalle partenze dei tre maggiori protagonisti dello scudetto. Dzeko è meno potente, 'verticale' di Lukaku, più un regista offensivo che si muove in funzione dei compagni e intorno al quale costruire per forza di cose un'Inter diversa".