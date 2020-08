Pedullà – Inter, disgelo Conte-Nainggolan: soddisfazione reciproca. Al tecnico piaceva già…

Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, ha parlato nel corso della trasmissione ‘Sportitalia Mercato‘ del futuro di Radja Nainggolan e del ritorno a Milan del centrocampista belga: “L’anno scorso c’era il problema iniziale del rapporto e la necessità del calciatore di andare a Cagliari. È stata fatta un’operazione intelligente e ci ha rimesso tutto l’Inter. Nainggolan ha fatto bene a Cagliari, si è rilanciato e ha dimostrato di essere da top club. Disgelo con Conte: c’è stato il chiarimento e dopo il tampone sarà a disposizione del tecnico con entusiasmo e convinzione reciproche. Conte non forza mai. Non è detto che vada via. È possibile che il Cagliari ci riprovi così come altre squadre, ma anche che resti. A Conte piaceva molto già ai tempi del Chelsea. Il tecnico ha dovuto pagare un pregresso. Nainggolan al 70% può essere molto utile all’Inter“.