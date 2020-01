Inter, no al colpo in attacco: i due nomi di Conte. A centrocampo…

L’Inter molla Olivier Giroud e chiude per Martin Satriano. Dopo aver investito 20 milioni per Christian Eriksen, il club nerazzurro ha deciso di non intervenire in attacco e puntare sull’attaccante francese. Alla base della scelta i costi dell’operazione, che ammonterebbero tra i 23 e i 24 milioni di euro tra cartellino, ingaggio fino al 2022 e commissioni.

Come scrive Tuttosport, Conte avrebbe preferito avere uno tra Giroud e Llorente ma le valutazioni con la dirigenza hanno portato alla scelta di rimanere così, con Sanchez ed Esposito come riserve di Lukaku e Lautaro e la possibilità di giocare con due trequartisti (Eriksen e Sensi).

Nessuna entrata nemmeno a centrocampo: Vecino rimarrà in organico e non è stato individuato un sostituto in grado di migliore la rosa attuale. Impossibile, infatti, arrivare a Vidal.