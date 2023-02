Tancredi Palmeri: “Il nome di Conte può tornare in orbita Milan: vi spiego”

"Il Tottenham è fuori dalle prime quattro (in Premier League, ndr). Il Milan invece è lì, punto a punto, con la nuova disposizione di gioco. Il 3-5-2 sarà il modulo a specchio di quello di Antonio Conte, che ha perso 4-1 contro il Leicester. Il nome di Conte può tornare in orbita Milan per il rientro in Italia: la storia recente per lui con il Milan vuol dire felicità.